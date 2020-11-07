Иммунолог назвал настораживающий симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/b32b60da-207e-11eb-a8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди с повышенной тревожностью в первую очередь подвержены ложным симптомам коронавируса. Однако одним из самых настораживающих симптомов COVID-19 является одышка, считает врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, считать частоту дыхания следует в покое, поскольку если у человека поднимается температура, ему в принципе становится дышать тяжелее, сообщает Lenta.ru.

Сели в кресло, успокоились и просто дышите, считайте своё дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность, — пояснил иммунолог.

Он добавил, что одышка опасна в сочетании с тахикардией. Учащённый ритм сердца и одышка у человека без температуры являются сигналом тревоги. В этом случае следует вызывать врача и настаивать на компьютерной томографии лёгких, подчеркнул Болибок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила: одним из симптомов коронавирусной инфекции является заложенность ушей. Этот симптом не так часто упоминают, однако он встречается у значительного количества больных. Пшеничная подчеркнула, что заложенность ушей может встречаться при различных острых респираторных вирусных инфекциях.