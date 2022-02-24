«И здоровье, и эстетика»: что такое интимная пластика

Сегодня уже никого не удивишь пластической хирургией — россиянки, недовольные своей внешностью, активно пользуются услугами клиник эстетической медицины. Однако тема интимной пластики, которая только набирает популярность в России, для многих является неизведанной. Врач акушер-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Быкова рассказала о том, что такое интимная пластика, кому она показана, и в каких случаях необходимо вмешательство медиков.

Что такое интимная пластика?

Женщине свойственно заботиться о своей красоте, стремиться быть любимой и желанной. Профессионально выполненная интимная пластика не просто корректирует проблемы, связанные с анатомией — операция придает женщине ощущение уверенности в себе, настраивает на позитив. Многие пациентки, решившиеся на операцию, признаются, что затем пережили в отношениях с партнером еще один «медовый месяц».

Обычно пациентки, обращающиеся к нам в клинику , под интимной пластикой подразумевают пластику малых половых губ. Однако следует уточнить, что интимная пластика — гораздо более широкое понятие. В него входит полный «дизайн» влагалища и промежности. Нередко желание пациентки «улучшить» интимную зону связано с серьезными гинекологическими проблемами, которые можно диагностировать на приеме у врача. После обследования врач предлагает пациентке индивидуальный план лечения.

СМ-Клиника

Каковы показания к операции​?

Показания к пластическим операциям делятся на две группы: медицинские (опущение стенок влагалища, послеродовая деформация промежности) и эстетические (связанные со стремлением пациентки изменить внешний вид своей промежности и половых губ). Чаще всего в моей практике встречается сочетание показаний — так как, если говорить об организме женщины, понятие «анатомическая красота» неотделимо от термина «женское здоровье». Комплексный подход, порой включающий совместную работу врача-гинеколога с урологом и проктологом, обеспечивает прекрасный клинический результат.

По поводу вмешательств, выполняемых по желанию, а не по необходимости, скажу, что, как и у любой другой пластической операции, проводимой по эстетическим показаниям, результат может отличаться от ожиданий. Не все женщины точно знают, чего хотят, некоторые просят сделать «что-нибудь — просто, чтобы стало лучше». Это самые сложные ситуации. Но если пациентка твердо знает, чего хочет, желаемого результата обычно удается достигнуть.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельная область интимной пластики — гименопластика (восстановление девственный плевы). Пациентки прибегают к этой процедуре по разным соображениям: личным, религиозным, этическим. Кто-то, например, собирается удивить партнера в стремлении разнообразить сексуальную жизнь и т.д. Противопоказаний у гименопластики немного, причем, можно одновременно восстановить не только девственную плеву, но и все анатомические структуры, добиться эффекта сужения влагалища.

Как проходит операция? Какие есть ограничения после вмешательства?

В нашей клинике интимную пластику (если показания к операции носят медицинский характер) всегда выполняют врачи акушеры-гинекологи. В случае, если операция проводится по эстетическим соображениям, возможно обращение к пластическому хирургу. Однако я и в этой ситуации советую все равно получить консультацию гинеколога. Почему? Потому, что врач-гинеколог сможет рекомендовать оптимальный объём оперативного вмешательства с сохранением всех функций органа. Это имеет значение, учитывая «радикальные» запросы некоторых пациенток.

Для проведения пластики нами используется радиоволновая микрохирургия. Она обеспечивает минимальное повреждение тканей и позволяет быстро восстановиться. Обычно наша пациентка проводит в стационаре от нескольких часов до двух суток — если требуется пристальное послеоперационное наблюдение. Сама операция длится около часа и выполняется чаще под общим наркозом, поэтому в предоперационную подготовку входит обязательная консультация врача-анестезиолога, а также процедура ЭКГ и обследование лёгких.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернувшись домой, пациентка должна соблюдать режим: на время отказаться от посещения фитнес-клуба, тренажерного зала, сауны, сделать перерыв в занятиях сексом. Традиционно период ограничений после различных вариантов интимной пластики составляет от 2 до 6 недель.

Когда меня спрашивают, для чего нужна интимная пластика, я отвечаю: и для здоровья, и «для эстетики». Действительно, в гинекологии эти два понятия тесно связаны. Практически всегда после операции женщина чувствует себя лучше и в физическом, и в психологическом, и в сексуальном плане.