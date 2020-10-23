Голикова предупредила о повышенном риске заражения СOVID-19 при диабете

https://static.news.ru/photo/950eda44-1513-11eb-86ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, страдающие диабетом, сильнее других рискую заразиться диабетом, и заболевание у них будет протекать в более тяжёлой форме. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Международный и российский опыт борьбы с COVID-ом свидетельствует о том, что диабет как сопутствующее заболевание при COVID-19 является одним из факторов риска развития неблагоприятных исходов из-за более тяжёлого течения инфекции, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что особенно это касается случаев, когда присутствуют дополнительные отягчающие факторы. В частности, лишний вес, пожилой возраст и различные заболевания, вроде онкологических или сердечно-сосудистых.

По словам чиновницы, для человека с диабетом и артериальной гипертензией риск заражения и тяжёлого течения COVID возрастает вдвое. Голикова отметила, что такие пациенты являются «самой тяжёлой когортой». При первых признаках простуды им необходим более строгий мониторинг уровня глюкозы в крови и коррекция сахароснижающей терапии.

Ранее NEWS.ru писал, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом повышает риск смерти. Вирусы гриппа увеличивают число рецепторов к COVID-19 на клетках верхних и нижних дыхательных путей, что приводит к более тяжёлому течению болезни.