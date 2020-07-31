Главврач Коммунарки рассказал, обходит ли курильщиков коронавирус

https://static.news.ru/photo/b03d1b6e-d396-11ea-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, действительно ли курильщики реже и проще переносят коронавирус. Доктор отметил, что к этому мнению он относится сдержанно, так как пока не видел подтверждений.

Не готов говорить ни да, ни нет, мы сейчас специально оцениваем эту базу, — сообщил Проценко в интервью «РГ».

Доктор добавил, что предметно говорить по этому вопросу можно будет через полтора-два года. Свою осторожность врач объяснил существованием научных публикаций, которые пишут на основе определённой статистики. Исследование должно получить оценку экспертов и только после этого попасть в журнал.

Другой важный вопрос — лучше переболеть или уберечься, доктор оценил однозначно, указав на второй вариант. Дело в том, что сейчас у специалистов нет точного понимания, насколько устойчив иммунитет, который формируется в результате болезни.

Сегодня нет полной уверенности, что раз переболев, ты закрыл эту тему для себя навсегда, — пояснил главврач Коммунарки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обычная пандемия длится от полутора до двух лет, но как поведёт себя коронавирус, неизвестно. Такое мнение высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.