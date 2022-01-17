Глава Pfizer заявил, что следующие волны COVID вызовут меньше ограничений

Коронавирус COVID-19 продолжит циркулировать по планете, однако будет вызывать меньше ограничений, чем раньше, заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. По его словам, первоначально необходимо получить по три дозы вакцины, после чего большинству будет достаточно вакцинироваться один раз в год.

Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений, — предположил Бурла.

Вместе с тем глава компании отметил, что мРНК-вакцины, одной из которых является вакцина Pfizer, не следует считать «Священным Граалем» в борьбе против COVID-19.

Ранее Альберт Бурла допустил, что «омикрон»-штамм может и не стать концом пандемии коронавируса, но у человечества по-прежнему сохраняется надежда на возвращение к нормальной жизни. По его словам, для борьбы с коронавирусом есть все инструменты, включая эффективные вакцины, тесты и первые лекарства. Бурла уточнил, что компания Pfizer тестирует несколько лекарств, а также новую вакцину против «омикрон»-штамма: результаты исследований станут известны к марту.

Ранее парламент Франции принял в окончательном чтении законопроект о введении вакцинных пропусков вместо санитарных. Поводом для этого шага стало усиление эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон». Новый вакцинный пропуск потребуется при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, его запросят также для поездки в поездах дальнего следования. Основанием для выдачи документа будет прохождение вакцинации от COVID-19.