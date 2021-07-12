Глава Pfizer оценил шансы на возвращение к нормальной жизни после COVID

Глава компании Pfizer Альберт Бурла допустил, что «омикрон»-штамм может и не стать концом пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, уточнив, что у человечества по-прежнему сохраняется надежда на возвращение к нормальной жизни.

Он мутировал до такой степени, что мы заново были вынуждены открыть для себя греческий алфавит, — заявил эксперт о коронавирусе.

Вместе с тем, по его словам, для борьбы с коронавирусом есть все инструменты, включая эффективные вакцины, тесты и первые лекарства. Бурла уточнил, что компания Pfizer тестирует несколько лекарств, а также новую вакцину против «омикрон»-штамма: результаты исследований станут известны к марту.

Ранее парламент Франции принял в окончательном чтении законопроект о введении вакцинных пропусков вместо санитарных. Поводом для этого шага стало усиление эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон». Новый вакцинный пропуск потребуется при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, его запросят также для поездки в поездах дальнего следования. Основанием для выдачи документа будет прохождение вакцинации от COVID-19.

При этом ранее для получения санитарных пропусков также подходил отрицательный тест на коронавирус или факт перенесённого заболевания. Теперь эти условия уже не будут поводом для получения сертификата с QR-кодом.