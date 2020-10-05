Глава Минздрава Саратовской области попросил ругать его за переедание

https://static.news.ru/photo/651548ca-06ed-11eb-bef2-fa163e074e61_660.jpg Олег Костин Фото: olegkost1967/instagram.com

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин решил бороться с лишним весом с помощью общественного порицания. С конца сентября чиновник пытается сбросить лишние килограммы с помощью пеших утренних прогулок. Однако, по его собственному признанию, результата пока нет.

Теперь же, рассказал министр, он решил прибегнуть к новому способу.

Буду выкладывать всё, что я ем за день, в Сеть, а мои друзья будут говорить: «Как тебе не стыдно?» Врать я не буду, буду честно выкладывать, и мне придётся меньше есть. И я тогда похудею, — поделился планами Костин в Instagram.

Он уточнил, что будет худеть по-новому уже со следующего дня. При этом добавил, что и ходить пешком по утрам не перестанет.

Ранее, как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Максим Фадеев, сбросивший центнер, заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Он намерен худеть до отметки в 90 килограммов.