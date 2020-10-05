Глава Минздрава Саратовской области попросил ругать его за переедание

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин решил бороться с лишним весом с помощью общественного порицания. С конца сентября чиновник пытается сбросить лишние килограммы с помощью пеших утренних прогулок. Однако, по его собственному признанию, результата пока нет.
Теперь же, рассказал министр, он решил прибегнуть к новому способу.
Буду выкладывать всё, что я ем за день, в Сеть, а мои друзья будут говорить: «Как тебе не стыдно?» Врать я не буду, буду честно выкладывать, и мне придётся меньше есть. И я тогда похудею, — поделился планами Костин в Instagram.
Он уточнил, что будет худеть по-новому уже со следующего дня. При этом добавил, что и ходить пешком по утрам не перестанет.
Ранее, как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Максим Фадеев, сбросивший центнер, заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Он намерен худеть до отметки в 90 килограммов.