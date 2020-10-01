Глава клиники ФМБА рассказал о потере обоняния пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7731bafa-03f2-11eb-866e-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Нарушение обоняния было зафиксировано у 50–80% больных COVID-19, наблюдаемых в Научно-клиническом центре отоларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщил руководитель центра Николай Дайхес.

Такая высокая частота данного симптома, безусловно, должна насторожить человека, в том числе и при отсутствии других проявлений, — сказал он в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Также из необычной симптоматики — нарушение слуха.

Мы сейчас собираем и обобщаем данные из стационаров всей России о пациентах, у которых проявлялся этот симптом, — добавил Дайхес.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Её симптомы в начале болезни напоминают симптомы ОРВИ и гриппа, но в ряде случаев приводят к тяжёлой пневмонии и даже смерти. Болезнь продолжает распространяться по миру. COVID-19, по последним данным, обнаружили у 34,2 млн человек, более миллиона из них скончались.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать, писал NEWS.ru.