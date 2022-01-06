Гинцбург рассказал, как закончить пандемию за полгода

Вакцинация завершится, когда удастся привить 70% населения в течение шести месяцев. Если процесс будет идти медленнее, волны заболеваемости будут бесконечными. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Если 70% населения привьем за 6 месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности, — сказал Гинцбург.

Не менее важно, по мнению учёного, проходить ревакцинацию через полгода после вакцинации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России к коронавирусу за последнюю неделю вырос с 61,8% до 62,6%. Зампред правительства добавила, что эпидемиологическая ситуация улучшилась в семи регионах страны.

При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. По её словам, на сегодняшний день именно вакцинация является наиболее надёжным способом профилактики заражения COVID-19.