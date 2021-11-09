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Гинцбург раскрыл подробности о детской вакцине от COVID-19

09:19, 10 ноября 2021
Гинцбург раскрыл подробности о детской вакцине от COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Детская вакцина от коронавирусной инфекции по составу аналогична «Спутнику V», разведённому в пять раз. Препарат уже доказал эффективность и безопасность для подростков в ходе клинических испытаний. Об этом заявил «Российской газете» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 

Эффективность даже, то есть количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в результате вакцинации полным «Спутником», — сказал Гинцбург. 

Глава центра имени Гамалеи добавил, что такой эффект достигается из-за того, что иммунитет подростков лучше реагирует на чужеродные антигены. Он также сообщил, что сейчас готовятся мощности для изготовления препарата для детей.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что вакцинация детей от коронавируса может начаться в феврале 2022 года. По его словам, сначала необходимо остановить текущую волну распространения инфекции. Врач отметил, что прививать детей будут добровольно, по решению родителей.

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