Гинцбург объяснил, что могло привести к смерти привитой Pfizer медсестры

https://static.news.ru/photo/7c6ab364-4f3d-11eb-9644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonidas Tzekas/www.imago-images.de/Global Look Press

Причиной летального исхода женщины из Португалии после вакцинации препаратом Pfizer могла стать тяжёлая форма аллергии, но в этом должны разбираться местные медики. Так считает глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Не в курсе конкретно этого случая, но если у человека была тяжёлая форма аллергии, то, возможно, это спровоцировало то, что случилось. Хотя это прерогатива того медицинского сообщества, которое наверняка сделает своё заключение и, надеюсь, нам об этом расскажет, — сказал Гинцбург РИА Новости.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ о том, что в Португалии медработник скончалась после прививки вакциной, разработанной швейцарской компанией Pfizer.

Ранее лекарственный департамент Эстонии предоставил данные о проявлениях побочных эффектов от вакцины Pfizer и BioNTech спустя несколько дней после того, как в стране началась массовая вакцинация населения.

Среди наиболее частых жалоб после вакцинации встречаются сообщения о боли в месте укола, мышечных и головных болях, невысокой температуре, слабости, утомляемости и ознобе. При этом в ведомстве указывают, что любые вакцины могут вызывать подобные симптомы, эти проявления должны проходить в течение нескольких дней, сообщал NEWS.ru.