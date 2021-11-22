Гинцбург обозначил сроки окончания пандемии

Пандемия коронавируса завершится, когда 70–75% населения будет иметь необходимое количество антител. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, темпы вакцинации граждан в этой связи необходимо увеличить. Своё мнение учёный высказал в эфире телеканала «Россия 24».

Пандемия... Если она вызвана возбудителем, который передаётся воздушно-капельным путём <...> закончится, когда будет провакцинировано 70–75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител, — сказал Гинцбург.

Он также отметил, что в этой ситуации эпидемический процесс приобретёт характер самозатухания и прекратит разгораться, как это происходит сейчас.

Гинцбург также добавил, что для обеспечения подобных показателей существующие в настоящее время темпы вакцинации «надо увеличить по крайней мере в три-четыре раза».

Ранее в Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID среди непривитых. По данным ведомства, не привитые от коронавируса граждане заражаются в 13,5 раза чаще тех, кто прошёл вакцинацию. Привившиеся переносят заболевание значительно легче и практически не попадают в реанимацию.