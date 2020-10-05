Гинцбург: коронавирус смертоноснее гриппа

https://static.news.ru/photo/689d945e-0709-11eb-a25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летальность коронавирусной инфекции гораздо больше, чем у гриппа. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт уточнил, что летальность коронавируса составляет порядка 8%.

Ранее группа учёных из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы пришла к выводу, что коронавирус опаснее унёсшей миллионы жизней «испанки». Такое заявление медики сделали, опираясь на результаты сравнения избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца во время двух пандемий. По их данным, на пике пандемии «испанки» на 100 тысяч человек в мегаполисе приходилось 287 смертей, во время вспышки коронавируса в марте и апреле 2020 года года в городе зафиксировано 202 случая смерти на 100 тысяч человек.

Дополнительно исследователи сравнили показатели смертности населения до обеих пандемий. Так, век назад на каждые 100 тысяч населения ежемесячно умирало около ста человек, в настоящее время — около 50. Таким образом, от испанского гриппа смертность выросла втрое, от коронавируса — в четыре раза.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились 35,4 млн человек, свыше миллиона умерли, более 26,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (более 7,6 млн заразившихся), на втором — Индия (более 6,6 млн), на третьем — Бразилия (более 4,9 млн).

На 5 октября в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.