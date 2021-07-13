Фармацевт объяснила, почему нельзя принимать просроченные лекарства

Фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии клиники академика Ройтберга Вера Башкина разъяснила, в чём опасность использования просроченных лекарств. Производитель не несёт ответственности за качество препарата по истечении срока годности, пояснила эксперт в интервью агентству ПРАЙМ.

В инструкции к препарату указываются качественные характеристики и возможные побочные эффекты, о которых производитель предупреждает заранее.

Если у человека, принимающего препарат, случается какая-то непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной, — говорит фармацевт.

При этом важно соблюдать температурный и световой режимы хранения лекарственных препаратов. Информация об этом также есть в инструкции.

После истечения срока годности лекарство может стать причиной опасной реакции, за что уже точно не несёт ответственности производитель. Принимая просроченный препарат, человек рискует своими здоровьем и жизнью.

Ранее сообщалось, что аналитики полагают, что по итогам текущего года рост цен на лекарства превысит инфляцию и составит 8%. Только за период с января по май стоимость препаратов выросла на 7,9%, а некоторых — даже на 18–20%.