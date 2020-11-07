Эпидемиолог рассказала о действиях, когда рядом чихают

https://static.news.ru/photo/b8402c8a-2174-11eb-b3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что надо делать в ситуации, когда на человека в общественном месте чихает больной острой респираторной инфекцией. По её словам, следует обработать перчатки кожным антисептиком, поменять их и маску.

При возможности также желательно умыть лицо и промыть нос, отметила эксперт в беседе с РИА Новости. Она добавила, что маску следует снимать, не прикасаясь к наружной стороне.

Эпидемиолог также напомнила, что до сих пор не существует препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19.

Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни — следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, — подчеркнула Плоскирева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди с повышенной тревожностью в первую очередь подвержены ложным симптомам коронавируса. Однако одним из самых настораживающих симптомов COVID-19 является одышка, считает врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, считать частоту дыхания следует в покое, поскольку если у человека поднимается температура, ему в принципе становится дышать тяжелее.