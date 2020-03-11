https://static.news.ru/photo/fa8eb7a6-639b-11ea-b921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Медики признали, что наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является тщательное мытьё рук.

«Профиль» написал, как максимально правильно нужно мыть руки. Для этого лучше использовать воду комнатной температуры. Кисти рук следует тщательно намочить, а затем нанести на них достаточное количество мыла и растереть со всех сторон, между ладонями и пальцами. Мыть руки следует не менее 20 секунд. После чего сполоснуть их и вытереть насухо полотенцем.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве число граждан, которых поместили на карантин из-за подозрения на коронавирус, увеличилось почти до тысячи. За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг — друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси и курьеры.