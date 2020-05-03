Эксперт Зуев не согласился с выводами британских учёных о летальности COVID

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Российский учёный не согласился с выводами британских коллег о том, что уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса. По мнению главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, на течение болезни влияет не отдельное вещество, а весь витаминный комплекс.

Я полагаю, что такой же результат был бы в случае нехватки витаминов B, C и вообще всего известного витаминного алфавита, — сказал врач в комментарии Ura.ru.

Он подчеркнул, что для профилактики любой вирусной инфекции в первую очередь необходимо соблюдать правильный режим питания и вести здоровый образ жизни.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,4 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения.

Ранее британские генетики и их коллеги из Франции и США открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19, писал NEWS.ru.