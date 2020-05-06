Эксперт ВОЗ порекомендовал во время пандемии крепко спать

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Устойчивость человека к долговременным нагрузкам и стрессам в значительной степени определяет хороший сон. Особенно это актуально в период пандемии эпидемии коронавируса, рассказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Позняк.

Он посоветовал уделять много внимания тому, чтобы обеспечить нормализацию сна.

Для этого необходимо по возможности сохранять рутинный распорядок сна и бодрствования, а также избегать стимулирующих занятий — таких как просмотр боевиков или употребление алкоголя перед сном, передаёт РИА Новости.

При этом снотворные и успокоительные лекарства следует принимать только по назначению врача, подчеркнул Позняк. В качестве альтернативы он рекомендовал растительные тёплое молоко с мёдом и чаи, основанные на травах.

Ранее NEWS.ru писал, что всё больше жителей России испытывают проблемы со сном. Так, в последние годы заметно вырос спрос на мелатонин — синтетический аналог биологического гормона, который служит естественным снотворным. Если в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, то в 2019-м — 2,26 млн.