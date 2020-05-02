Эксперт: страх перед пандемией коронавируса может разрушить психику

https://static.news.ru/photo/bf4afe74-8c6e-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noe Sorge /www.imago-images.de/Global Look Press

У человека, испытывающего навязчивый страх перед коронавирусом, могут развиться тяжёлые нарушения психики.

Главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анна Васильева считает, что у многих людей во время пандемии наблюдается широкий спектр адаптационных нарушений: от острой реакции на стресс до посттравматического стрессового расстройства. Она подчеркнула, что больше всего страдают люди без социальной поддержки.

Эксперт подчёркивает, что снижение настроения и работоспособности, рассеянность внимания, обеспокоенность и редкие головные боли являются нормальной реакцией на ситуацию пандемии. По её словам, об этом нужно проинформировать население, чтобы предотвратить развитие психологических расстройств среди людей.

NEWS.ru писал, что семейный психолог Светлана Качмар посоветовала на удалёнке составлять распорядок дня. Это поможет снизить риск появления различных тревожных расстройств. Они могут возникнуть из-за того, что мозг попадает в охранительный режим, блокируя лишние действия, так как «ему страшно» от кардинальных перемен в образе жизни.