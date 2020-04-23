Семейный психолог посоветовала на удалёнке составлять распорядок дня

https://static.news.ru/photo/e720a222-8558-11ea-85d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У людей, которые находятся в режиме самоизоляции, и особенно у тех, кто вынужден работать из дома, повышается риск различных тревожных расстройств. Об этом предупредила семейный психолог Светлана Качмар.

Она отметила, что это может быть следствием диссонанса от ложного ощущения свободного времени, которое якобы появилось у людей. Однако на самом деле это не так, отметила она. Помимо этого, мозг, который попадает в охранительный режим, блокирует лишние действия, так как «ему страшно» от кардинальных перемен в образе жизни.

Когда мозгу страшно — это состояние, которое требует много ресурсов. Например, глюкозы в крови или других гормонов. Заниматься рюшечками, просмотрами сложных вебинаров или каких-то современных картин — ему не хватает на это ресурса. Все ресурсы затрачены на то, чтобы выжить: есть, спать, дышать, шевелиться, делать что-то очень простое, — рассказала Качмар в эфире радиостанции «Говорит Москва».

До всего сложного нужно доходить, когда у человека хорошее психологическое состояние, отметила она. Поэтому в списке дел на самоизоляции обязательно должен присутствовать отдых. Причём этот список не эфемерный образ. Желательно на самом деле его составлять.

По словам психолога, «это замечательный ход в сложившихся обстоятельствах». Во-первых, потому, что наличие такого графика даёт психологическую опору, а во-вторых, это снижает уровень внутренней тревоги. Если у человека есть план, значит, он контролирует свою жизнь здесь и сейчас — примерно так оценивает ситуацию мозг.

При этом график, в который вписаны минуты или часы отдыха, «парадоксальным образом поддерживает нас лучше, чем тот список, в котором только дела», подчеркнула Качмар.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчины и женщины почти одинаково переносят лишения и трудности периода изоляции. Однако их отношение к ситуации зависит от личного восприятия и психологических особенностей.