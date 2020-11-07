Эксперт рассказал, как обеззаразить купюры от коронавируса

https://static.news.ru/photo/06a7b4b8-2230-11eb-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вирусы могут сохраняться на различных предметах, включая купюры. Банкноты дезинфицирует Центробанк, но это можно сделать и самостоятельно.

В период пандемии специалисты рекомендуют использовать метод бесконтактных покупок. Это уменьшает риск передачи инфекции, сообщает радио Sputnik. Но если без налички не обойтись, то бумажные деньги можно обработать от вируса в домашних условиях.

Для этого нужны медицинский спирт, пульверизатор и время, рассказал изданию эксперт Союза бонистов Роман Леонов. Гладить утюгом купюры нет смысла, так как от этого бумага становится хрупкой. От регулярного воздействия утюгом деньги могут попросту превратиться в труху.

Если человек уж очень боится заразиться, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут. За это время на купюрах не останется ни микробов, ни бактерий, ни вирусов. Но всё же стоит учитывать, что деньги специальным способом обеззараживает и Центробанк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в условиях пандемии многие страны пошли по пути прямых выплат своим гражданам. В США и Европе для поддержания экономики активно используют печатный станок.