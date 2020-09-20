Египетские медики сравнили зверобой с сильнодействующими лекарствами

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Зверобой — одна из немногих трав, название которой можно встретить в официальных назначениях врачей. За терапевтический эффект растения отвечает содержащееся в нём вещество гиперфорин, передаёт египетское издание Sasapost.

Hypericum perfertum — международное научное название зверобоя, в народе его иногда называют «травой Иоанна Крестителя». Его отличие от многих других считающихся лечебными растений в том, что его эффективность подтверждена результатами исследований. Выяснилось, что применение зверобоя результативно при нескольких заболеваниях, передаёт сайт «ИноСМИ».

Так, зверобой облегчает состояние больных депрессией при лёгком или умеренном течении расстройства, причём его действие сравнимо с эффектом от приёма психотропных препаратов. Масло зверобоя успешно применяется для заживления пролежней, а также оставшихся после кесарева сечения рубцов. Кроме того, Hypericum смягчает приливы при менопаузе у женщин. Ведутся исследования эффективности зверобоя при поликистозе яичников, псориазе, тревожных расстройствах и мигрени.

Отмечается, что у зверобоя, как и у синтетических лекарственных препаратов, есть побочные эффекты и противопоказания. Так, его не стоит применять во время беременности и нельзя давать детям, необходимо отменить за две недели до планируемой операции с использованием анестезии. Также растение противопоказано пациентам с шизофренией, биполярным расстройством (БАР), синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). О приёме зверобоя необходимо сообщить при обращении к врачу, так как он «конфликтует» с некоторыми другими препаратами, например «Ксанаксом», а также с антидепрессантами, контрацептивами, противовирусными, иммуномодулирующими, сильными обезболивающими препаратами и лекарствами, которые часто назначают кардиологи.

Среди возможных «побочек» растения — головная боль, проблемы со сном, сухость в горле, чувство подавленности, чувствительность кожи при воздействии солнечного света и расстройства пищеварения.

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