Египетские медики сравнили зверобой с сильнодействующими лекарствами

Зверобой — одна из немногих трав, название которой можно встретить в официальных назначениях врачей. За терапевтический эффект растения отвечает содержащееся в нём вещество гиперфорин, передаёт египетское издание Sasapost.
Hypericum perfertum — международное научное название зверобоя, в народе его иногда называют «травой Иоанна Крестителя». Его отличие от многих других считающихся лечебными растений в том, что его эффективность подтверждена результатами исследований. Выяснилось, что применение зверобоя результативно при нескольких заболеваниях,
Так, зверобой облегчает состояние больных депрессией при лёгком или умеренном течении расстройства, причём его действие сравнимо с эффектом от приёма психотропных препаратов. Масло зверобоя успешно применяется для заживления пролежней, а также оставшихся после кесарева сечения рубцов. Кроме того, Hypericum смягчает приливы при менопаузе у женщин. Ведутся исследования эффективности зверобоя при поликистозе яичников, псориазе, тревожных расстройствах и мигрени.
Отмечается, что у зверобоя, как и у синтетических лекарственных препаратов, есть побочные эффекты и противопоказания. Так, его не стоит применять во время беременности и нельзя давать детям, необходимо отменить за две недели до планируемой операции с использованием анестезии. Также растение противопоказано пациентам с шизофренией, биполярным расстройством (БАР), синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). О приёме зверобоя необходимо сообщить при обращении к врачу, так как он «конфликтует» с некоторыми другими препаратами, например «Ксанаксом», а также с антидепрессантами, контрацептивами, противовирусными, иммуномодулирующими, сильными обезболивающими препаратами и лекарствами, которые часто назначают кардиологи.
Среди возможных «побочек» растения — головная боль, проблемы со сном, сухость в горле, чувство подавленности, чувствительность кожи при воздействии солнечного света и расстройства пищеварения.
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