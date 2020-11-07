Доктор Мясников назвал лекарства, приводящие к необратимой глухоте

https://static.news.ru/photo/ca5099da-21c1-11eb-9b72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Jansen/dpa/Global Look Press

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые виды антибиотиков могут спровоцировать необратимую глухоту.

Существует ряд антибиотиков, правда довольно старых, но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов «Гентамицин» и ещё ряд препаратов. Они являются ототоксичными, — рассказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Он объяснил, что некоторые лекарства действуют на слуховые рецепторы, как бы «подстригая» их, и тем самым приводят к глухоте.

Также причиной потери слуха могут стать и мочегонные лекарства, такие как «Фуросемид». Они действуют на слуховой нерв и способны вызывать необратимую глухоту. Такие же изменения в ухе могут спровоцировать и противогрибковые препараты, сказал доктор.

Ранее руководитель департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны. По её словам, в результате этого может увеличиться антибиотикорезистентность: микроорганизмы, против которых используются препараты, станут более устойчивыми к лекарствам и лечить связанные с ними болезни будет всё труднее.

Также стало известно, что россияне стали тратить больше денег на лекарства. За девять месяцев этого года продажа препаратов в аптеках в денежном выражении выросла на 10,9%, или 80,6 млн рублей. При этом количество проданных упаковок, напротив, сократилось. Расхождение объясняется тем, что население стало больше покупать дорогие лекарства — от 500 рублей и выше. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера, связанная с пандемией, писал NEWS.ru.