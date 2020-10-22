Доброволец рассказала о своём самочувствии после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/134f8efa-144a-11eb-b91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Журналист Елена Силиванова, которая стала добровольцем на испытаниях вакцины от COVID-19 «Спутник V», рассказала, как перенесла прививку.

По словам корреспондента телеканала «360», в первые дни может подняться температура и болеть голова.

День Х — 15 октября. По пути в поликлинику волновалась, как перед выходом на сцену в школьные годы, — рассказал она о дне, когда ей сделали прививку.

Перед этим Силиванова сдала анализы, прошла врачебный осмотр и подписала договор. Она уточнила, что отказаться от вакцины после официального согласия можно.

Сам укол не вызвал болезненных ощущений. Однако неизвестно, содержал ли он препарат или нет, так как лишь три четверти добровольцев получали реальную вакцину, остальные — плацебо.

Первая ночь после вакцинации не была спокойной. Я никак не могла уснуть — ужасно мёрзла. Укрылась ещё одним одеялом, но мне по-прежнему было очень холодно, — поделилась журналист.

В результате выяснилось, что у неё поднялась температура до 37,9 градуса. На следующий день всё пришло в норму, но остались головная боль и озноб. Первый симптом она перестала ощущать лишь через неделю.

Врач, который следил за состоянием корреспондента, отметил, что это хороший знак. Раз появились симптомы, значит, организм реагирует на препарат и вырабатывает иммунитет.

Как отметила Силиванова, ей было сложно решиться на прививку из-за страха, однако она три раза в жизни болела воспалением лёгких.

И в детстве, в 1,5 года, я оказалась в реанимации на целый месяц. Я не хочу, чтобы это повторилось, — рассказала она.

Через 21 день после первой вакцинации журналисту поставят ещё одну дозу препарата. Она продолжит вести дневник наблюдений, чтобы описать, как реагирует организм на «Спутник V», передаёт «360».

Как писал NEWS.ru, ранее глава центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что неверно относиться к лекарствам от коронавируса как к альтернативе вакцинам. По его словам, они никогда не станут заменой прививкам.