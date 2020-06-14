Диетологи назвали сладости, которые можно есть на диете

https://static.news.ru/photo/9961887c-ae92-11ea-b5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Специалисты по питанию назвали сладости, которые можно употреблять при похудении.

Они сообщили, что на диете допустимо употреблять тёмный шоколад и яблочный пирог. Также можно пить напиток из йогурта, фруктов и ягод, сообщает НСН.

Эксперты советуют готовить яблочный пирог дома, в состав пирога полезно добавлять фрукты и желатин. А шоколад должен содержать не менее 70% какао.

Нутрициолог Карла Нот рекомендует употреблять на диете фрукты, изюм, курагу, вишню и финики.

Как писал NEWS.ru ранее, в Роспотребнадзоре рекомендовали давать детям от 3 до 10 лет не более трёх чайных ложек сахара в день. В ведомстве уточнили, что в одной чайной ложке содержится четыре грамма сахара.