Диетолог объяснил, почему нельзя закусывать шампанское фруктами

Шампанское не стоит закусывать сладким и фруктами, потому что из-за этого алкоголь легче усваивается и человек быстрее пьянеет, заявил диетолог Михаил Гинзбург. Он уточнил, что шампанское быстро опьяняет из-за большого количества пузырьков, даже несмотря на то, что это спиртное считается слабоалкогольным напитком, передаёт «Москва 24».

Шампанское нельзя закусывать сладостями, фруктами и запивать газировкой, потому что в этом случае алкоголь ещё легче всасывается, мы чувствуем очень быстрое опьянение, — пояснил Гинзбург.

Вместо этого диетолог порекомендовал закусывать шампанское орехами, сыром и сухофруктами: эти продукты могут замедлить всасывание алкоголя. Более того, Гинзбург посоветовал пить этот вид спиртного напитка медленно, так, чтобы из него пропали пузырьки. Ещё одной подходящей закуской может стать хлеб и овощи, однако эксперт предупредил об опасности закусывания шампанского салатами.

Закусывать шампанское салатами не то чтобы прям нельзя, просто это может добавить риск — умереть не умрешь, скорее всего, но если есть склонность к развитию панкреатита или гастрита, то все это в Новый год может случиться, — резюмировал он.

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