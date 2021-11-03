Диетолог назвала оптимальный продукт при язве и гастрите
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:26, 07 ноября 2021
Фото: Jürgen Pfeiffer/imagebroker.com/Global Look Press
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Диетолог Татьяна Иванникова заявила, что для людей с гастритом и язвой желудка лучшим вариантом перекуса является кисель. Продукт полезен своей питательностью и калорийностью, отметила специалист в беседе с РИА Новости.
Он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, — подчеркнула диетолог.
По словам Иванниковой, меньшее количество холестерина попадает в кровь, поскольку напиток способен замедлять всасывание жиров.
Диетолог предупредила, что кисель может навредить некоторым людям. Причина в том, что в продукте содержится большое количество углеводов. Людям с сахарным диабетом следует употреблять его с опаской.
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