Диетолог назвала оптимальный продукт при язве и гастрите

Диетолог Татьяна Иванникова заявила, что для людей с гастритом и язвой желудка лучшим вариантом перекуса является кисель. Продукт полезен своей питательностью и калорийностью, отметила специалист в беседе с РИА Новости.

Он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, — подчеркнула диетолог.

По словам Иванниковой, меньшее количество холестерина попадает в кровь, поскольку напиток способен замедлять всасывание жиров.

Диетолог предупредила, что кисель может навредить некоторым людям. Причина в том, что в продукте содержится большое количество углеводов. Людям с сахарным диабетом следует употреблять его с опаской.

Ранее стало известно, что жареная пища, а также продукты, содержащие сахар и соль, повышают артериальное давление. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. Она также предостерегла россиян от избыточного употребления продуктов с консервантами, красителями и усилителями вкуса.