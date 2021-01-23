Дерматолог рассказал о последствиях коронавируса для кожи

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Проблемы с кожей лица, которые зачастую возникают после перенесённого коронавируса, не стоит списывать на ношение масок, считает дерматолог Станислав Арканников.

Врач пояснил, что к косметологом сейчас обращаются многие люди, жалующиеся на ухудшение так называемого качества кожи, и просят провести им какие-либо восстанавливающие процедуры, передаёт Радио Sputnik.

Когда выясняешь анамнез, оказывается, что человек переболел COVID-19. Естественно, иммунная система страдает от COVID, как от любого вирусного заболевания. А страдания иммунной системы «зеркалятся» на коже. Кожа — это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно, — сказал Арканников.

При этом причиной развития демадекоза, вопреки распространённому мнению, маски стать не могут. Демодекоз — заболевание вызванное микроклещом, который обитает на коже и в волосах 90% людей.

Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесённые заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет, — заверил дерматолог.

Он добавил, что на сером рынке косметологических услуг теперь предлагают услуги, направленные якобы на лечение «маск-акне», то есть появления прыщей или демодекоза из-за ношения масок. Но это не так.

По словам Арканникова, медицинское сообщество должно разработать алгоритмы для решения посткоронавирусных проблем, в том числе с кожей.

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