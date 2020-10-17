Депутат Госдумы назвал причину быстрого распространения COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/adac9ee8-108a-11eb-9117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по здравоохранению врач Борис Менделевич назвал факторы, способствующие быстрому распространению коронавирусной инфекции в России. По его словам, это запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и игнорирование мер безопасности.

За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже. Весной люди к ситуации относились гораздо серьёзнее, сейчас многие уже плюют на это, — отметил специалист в беседе с «Известиями».

В России суточная динамика распространения коронавирусной инфекции продолжает держаться на высоком уровне. 17 октября оперштаб сообщил о выявлении ещё 14 922 пациентов с диагнозом COVID-19. Накануне было 15 150 случаев, днём ранее — 13 754, писал NEWS.ru.