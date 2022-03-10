COVID-19: как долго больной заразен для окружающих?

Возбудитель COVID-19, особенно его новый штамм «омикрон», обладает высокой контагиозностью: этот вирус быстро размножается в организме больных и очень легко передаётся окружающим. В Интернете и комментариях к статьям часто встречаются вопросы, насколько заразен ковид и как помочь организму избавиться от вируса. На эти вопросы ответил врач — аллерголог-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Олег Калюжин.

—​ Олег Витальевич, как долго человек, заболевший коронавирусом, остаётся заразным?

Люди с лёгким течением COVID-19 опасны для окружающих примерно 7–10 дней, а при среднетяжёлой и тяжёлой формах заболевания — до 2–3 недель. Совсем недавно, когда причиной COVID-19 были такие варианты нового коронавируса, как «альфа», «бета» и «дельта», инфицированный человек был наиболее заразен одновременно с появлением первых признаков болезни. При инфекции, вызванной новым штаммом «омикрон», максимальная заразность наблюдается на второй-третий день после появления симптомов COVID-19. Именно в это время у больных больше всего вирусов в носо- и ротоглотке, а также в слюне. Но заразить других при близком контакте инфицированный может в течение одного-двух дней ещё до появления признаков болезни. Кроме того, люди с бессимптомным течением COVID-19 также распространяют вирусы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Что может ускорить выведение вируса из организма?

Конечно, это адекватное комплексное лечение с применением противовирусных средств, среди которых одними из наиболее изученных являются препараты на основе интерферона альфа — краеугольного камня природной защиты от вирусов. Дело в том, что многие вирусы, включая возбудителя COVID-19, блокируют выработку собственного интерферона. Поэтому введение в организм больного интерферона альфа как лекарства восстанавливает естественные, закреплённые эволюцией механизмы борьбы с вирусами. C этой целью можно использовать интерферон в виде ректальных свечей и в назальных формах. Для лечения СОVID-19 оправдано совместное применение этих лекарственных форм. При такой комбинации свечи будут обеспечивать системное противовирусное действие интерферона на организм в целом, ускоряя исчезновение вирусов не только из дыхательных путей, но и из других органов и тканей. А назальные формы, например гель или мазь, будут, во-первых, повышать эффективность системно действующих противовирусных препаратов в верхних дыхательных путях, во-вторых, препятствовать вторжению других вирусов, которые могут усугубить течение COVID-19, и в-третьих, снижать риск заражения окружающих. Эти свойства назальных форм интерферона полезны и при их использовании для профилактики COVID-19 после контакта с больными.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Применение интерферона в форме ректальных свечей, геля и мази входит во временные методические рекомендации по лечению и профилактике COVID-19 Минздрава России, а также в стандарты лечения гриппа и других ОРВИ.

— Проводились ли исследования эффективности интерферона в лечении COVID-19​?

Да, пришествие нового коронавируса явилось триггером к проведению таких исследований как за рубежом (в Китае, Великобритании и других странах), так и в России. Например, недавно опубликованы результаты российских исследований лечебного действия интерферона альфа с антиоксидантами при COVID-19, которые проводились с применением препарата «Виферон» в форме ректальных свечей и геля. В этих клинических испытаниях установлено, что совместное применение свечей и геля с интерфероном у больных со среднетяжёлым течением COVID-19 на 6–7 дней ускоряло восстановление обоняния и вкуса, сокращало длительность слабости на 6 дней, насморка — на 3 суток, заложенности носа и одышки — на 2 дня. Кроме того, такая комбинация ректальных и назальных лекарственных форм интерферона ускоряла выведение коронавируса из организма на 7 дней. А это не только неделя более активной жизни выздоравливающего, но и целая неделя безопасности для окружающих!

—​ Имеет ли значение при лечении, каким именно штаммом болен человек?

Исследователи из Германии и Великобритании установили, что «омикрон» более чувствителен к интерферону, чем штаммы-предшественники. Это повышает востребованность препаратов интерферона альфа как средств лечения инфекции, вызванной «омикроном», наиболее распространённым сейчас вариантом нового коронавируса.