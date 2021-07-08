Чиновник призвал россиян не заниматься сексом после вакцинации

При проведении вакцинации от коронавируса не рекомендуется занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, его слова приводит РИА Новости.

По словам Грайфера, секс является очень энергозатратным занятием и может негативно отразиться на результате прививок.

Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации, — сказал он.

Ранее директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что физические нагрузки после вакцинации от коронавируса в целом не противопоказаны, однако не стоит доводить себя до изнеможения, поскольку в этом случае из организма выводится глюкоза, необходимая для размножения клеток.

Также Гинцбург рассказал, чем можно прививаться ВИЧ-инфицированным. По словам специалиста, в состоянии ремиссии привиться можно «Спутником V».