Чиновник призвал россиян не заниматься сексом после вакцинации
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:30, 08 июля 2021
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При проведении вакцинации от коронавируса не рекомендуется занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, его слова приводит РИА Новости.
По словам Грайфера, секс является очень энергозатратным занятием и может негативно отразиться на результате прививок.
Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации, — сказал он.
Ранее директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что физические нагрузки после вакцинации от коронавируса в целом не противопоказаны, однако не стоит доводить себя до изнеможения, поскольку в этом случае из организма выводится глюкоза, необходимая для размножения клеток.
Также Гинцбург рассказал, чем можно прививаться ВИЧ-инфицированным. По словам специалиста, в состоянии ремиссии привиться можно «Спутником V».