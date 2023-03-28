Борьба за жизнь: как обеспечить сердце и сосуды надежной защитой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болезни сердца и кровеносных сосудов - одна из главных проблем современности. Ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирают более 17 млн человек по всему миру. Такова статистика Всемирной организации здравоохранения.

Эффективность новых подходов в медицине

Несмотря на в целом удручающие показатели мировой статистики смертности от нарушений в работе сердца и сосудов, в России в этой сфере есть хорошие новости – текущие показатели смерти от сердечно-сосудистых заболеваний одни из самых низких в истории страны. Об этом недавно заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Таких результатов медики смогли добиться благодаря интеграции новых подходов в оказании медицинской помощи, а также проведению постоянной профилактической работы с населением.

Действительно, регулярный контроль основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременные меры профилактики — залог нашего здоровья и долголетия.

Но бешеный ритм жизни, сопровождающийся стрессами, нехватка времени на сон и отдых, вредные привычки и легкомысленное отношение к себе не только добавляют нам новых болячек, но и сокращают продолжительность жизни.

Медики во всем мире бьют тревогу, убеждая население своих стран вести здоровый образ жизни и следить за здоровьем смолоду. Но их призывы, к сожалению, слышат далеко не все. Многие наивно полагают, что болезни сердца - удел пожилого населения. На деле с проблемами со стороны сердца и сосудов сталкиваются и достаточно молодые люди. И игнорировать их просто опасно!

Опасные звездочки на ногах

Врачи призывают серьезно относиться к таким сигналам, как варикозные звездочки на ногах. Это не просто безобидный косметический недостаток, как полагают некоторые. Их появление - тревожный сигнал начинающихся серьезных проблем с сосудами и венами. Вопреки распространенному стереотипу, с этим недугом знакомы не только женщины, но и мужчины. Особенно часто этой болезнью страдают люди, которые проводят много времени на ногах — продавцы, охранники, учителя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возраст только усугубляет ситуацию. И если вовремя не взяться за профилактику и лечение, то можно оказаться на операционном столе. Но и это не самое страшное! Согласно научным исследованиям, лишь 28 % пациентов с подтвержденными хроническими заболеваниями вен не имеют сопутствующих проблем со здоровьем.

По словам заведующего кардиологическим отделением СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» Константина Зражевского, более половины всех пациентов с проблемами сердца и сосудов страдают высоким артериальным давлением. Для снижения риска хронических заболеваний медик посоветовал вести активный образ жизни, стараться не пересаливать пищу, выбирать полезные продукты для приготовления еды, не злоупотреблять алкоголем и отказаться от курения.

Зачастую люди, увидев первые признаки варикоза, не торопятся на консультацию к врачу, а ищут в интернете народные средства, проводя эксперименты со своим здоровьем. Нужно помнить, что самолечение может привести к отягощению ситуации.

Для поддержания сосудов в оптимальном состоянии предназначены ангиопротекторные средства, которые помогают нормализовать эластичность сосудов, предотвратить их деструкцию, а также в комплексе снизить нагрузку на сосуды. Специалисты рекомендуют не подвергать собственное здоровье риску, а использовать проверенные временем эффективные препараты.

«Лучше выбирать препараты с комплексным действием. И одним из таких препаратов является наш отечественный препарат АнгиоНорм. Он отлично сочетается с другими препаратами. Он воздействует и укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление», — пояснила сетевому изданию «ТВ Центр – Москва» эксперт Наталья Швецова.