Более 316 тысяч россиян остаётся под наблюдением врачей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b6cd5070-12ac-11eb-89a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за подозрений на коронавирус под наблюдением врачей остаётся 316 569 жителей России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Речь идёт о тех гражданах, которые прибывали в Россию из-за границы. Федеральная служба обнародовала информационный бюллетень о текущей ситуации с коронавирусом в РФ, а также о мерах по борьбе с распространением заболеваний COVID-19. Подчёркивается, что Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено, — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор замечает, что наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в США — 18 907 446. Наибольший же прирост общего числа случаев выявлен в Европе — 170 283. На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из-за границы, особенно из неблагополучных регионов.

Приводится статистика досмотренных на границах человек в период с 31 декабря 2019. Свыше 10 миллионов въезжающих на территорию РФ было досмотрено, при этом из них признаки инфекционных заболеваний были обнаружены у 725 человек. Кроме того, все прибывающие проходят анкетирование и передаются под медицинское наблюдение по месту жительства.

Помимо этого, сообщается, что по состоянию на 19 октября 2020 года учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями проведено 54 675 096 лабораторных исследований на наличие коронавируса в анализах людей — в том числе тех, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией. Реализация всех мероприятий проводится Роспотребнадзором в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до конца октября в России будет произведено около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса - об этом заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в ноябре объём производства вакцины должен вырасти до 800 тысяч доз.