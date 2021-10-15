Биолог опроверг миф о влиянии вакцин на геном человека

Никакая вакцина от коронавируса не может повлиять на геном человека. При этом не может его изменить и сам вирус, так как у него нет нужных для этого ферментов. Об этом рассказал для Telegram-канала «Радиоточка НСН» молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

Ни одна из применяемых вакцин не способна изменить геном человека. В них или вообще нет генетического материала, как в случае «ЭпиВакКороны», или вирус убит, химической обработкой, как в случае с «КовиВак», или используется аденовирус, как в случае со «Спутником V». Аденовирус так устроен, что ни на одной стадии инфекции он способен внедрять свой геном в наш геном, — объяснил Северинов.

Он также сообщил, что вообще существуют вирусы, способные внедрять в человеческий геном свой материал. Например, это вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. Но коронавирус устроен иначе.

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин спрогнозировал новые волны заболеваемости COVID-19, если люди не станут вакцинироваться. Он напомнил, что во времена СССР жители страны в обязательном порядке от прививались полиомиелита, оспы и других заболеваний и это не делало их слабыми, не отражалось негативно на здоровье.