Американские учёные обнаружили новое опасное осложнение COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что у взрослых обнаружен острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей. Его связывали с коронавирусом.
По словам учёных, у взрослых людей может проявиться воспалительный синдром MIS-A, который проявлялся только у детей и подростков, болеющих COVID-19.
Эксперты подробно описали 16 случаев, которые были зафиксированы в США и Великобритании у пациентов в возрасте 21-50 лет. У больных не было острых респираторных заболеваний. При этом у них появлялась аритмия и боли в животе. Только у восьми из них были проблемы с дыханием. Десять человек находились в реанимации, двое скончались.
Пока неизвестно, сколько времени проходит между заражением COVID-19 и возникновением MIS-A. MIS-A появлялся у пациентов с типичными симптомами через две-пять недель, передаёт РИА Новости.
Как ранее
Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают реакцию их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.
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