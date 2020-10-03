Американские учёные обнаружили новое опасное осложнение COVID-19

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что у взрослых обнаружен острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей. Его связывали с коронавирусом.

По словам учёных, у взрослых людей может проявиться воспалительный синдром MIS-A, который проявлялся только у детей и подростков, болеющих COVID-19.

Эксперты подробно описали 16 случаев, которые были зафиксированы в США и Великобритании у пациентов в возрасте 21-50 лет. У больных не было острых респираторных заболеваний. При этом у них появлялась аритмия и боли в животе. Только у восьми из них были проблемы с дыханием. Десять человек находились в реанимации, двое скончались.

Пока неизвестно, сколько времени проходит между заражением COVID-19 и возникновением MIS-A. MIS-A появлялся у пациентов с типичными симптомами через две-пять недель, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают реакцию их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.