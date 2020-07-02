За последние десятилетия продолжительность жизни людей на планете значительно увеличилась. Долголетие омрачается появлением заболеваний, характерных для почтенного возраста. Среди них — болезнь Альцгеймера. Недуг провоцирует постепенное разрушение нервной системы, медленно убивая человека. Сибирские учёные предположили, что предпосылки страшной болезни появляются ещё в младенческом возрасте. NEWS.ru ознакомился с новейшими исследованиями механизмов развития заболевания.

Предрасположенность к старческим болезням может закладываться ещё тогда, когда человек только рождается, такое предположение сделали учёные из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН). Они исследовали два новых фактора риска появления болезни Альцгеймера — это лёгкая недоношенность и небольшая задержка развития мозга.

Закономерности протекания этого заболевания учёные исследуют на созданной в ИЦиГ уникальной модели — преждевременно стареющих крысах, которые демонстрируют признаки болезни Альцгеймера. Оказалось, что особи с этим недугом рождаются немного недоношенными, сообщила в беседе с NEWS.ru кандидат биологических наук и научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Животные появились в среднем на 12 часов раньше положенного срока при продолжительности беременности крысы в 21-23 дня. Если сравнить с человеческими показателями, это эквивалентно родам, которые случились на 1,5 недели раньше положенного срока. И то и другое находится в пределах нормы, такие особи считаются доношенными. Екатерина Рудницкая кандидат биологических наук и научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук и научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН

У крыс с признаками болезни Альцгеймера сибирские учёные выявили ещё одну особенность — задержку созревания головного мозга. Она проявлялась в запоздалом формировании безусловных рефлексов, например, хватательного и рефлекса переворачивания. Отставали в развитии от сверстников крысы только в младенческом возрасте, к завершению полового созревания они догоняли сородичей. Исследователи предполагают, что это отставание «может в дальнейшем вносить вклад в развитие дегенеративных изменений мозга».

Во время созревания мозга у нас формируются основные его структуры, функциональные связи между нейронами. Если в этом процессе случается хотя бы незначительный дефект, происходит ослабление организма. Это может проявится даже в старческом возрасте, — сообщила Екатерина Рудницкая.

В скором времени учёным предстоит исследовать сходства и различия механизмов появления и протекания болезни Альцгеймера у крыс и людей. Преждевременные роды и нарушения развития мозга могут быть факторами риска возникновения нейродегенерации у человека, предполагает Екатерина Рудницкая и её коллеги.

Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Генетическая предрасположенность — основной фактор риска появления болезни Альцгеймера, сообщил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ и геронтолог Юрий Конев. Из поколения в поколение также передаётся та или иная форма заболевания, считает он. Здоровый образ жизни, интеллектуальные нагрузки, полноценное питание и сон могут лишь «притормозить скорость развития симптоматики», но не предотвратить саму болезнь.

Болезнь Альцгеймера чаще всего проявляется после 65 лет и остаётся малоизученной. Нет полного понимания причин появления и хода заболевания, не существует и лекарства, которое бы полностью избавляло от недуга. Ключевыми особенностями данной болезни являются накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга. Клинически она проявляется в потере памяти, нарушениях речи и когнитивных функций, пациент не может ориентироваться в окружающей обстановке и ухаживать за собой.

Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

Старческое заболевание тяжело вовремя диагностировать. Когда у человека появляются явные клинические признаки, лечить недуг уже поздно. На «первые звоночки», например, незначительное нарушение памяти касательно недавних событий, люди часто не обращают внимания. Больные и их родственники списывают это на возраст, тем самым запуская страшный недуг.