https://static.news.ru/photo/d7688286-e10d-11e9-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blue Isle/Virtual Basement

Издатель Blue Isle и студия Virtual Basement представили спортивную игру Broomstick League. Пользователи уже окрестили её проектом по мотивам квиддича из вселенной «Гарри Поттера», совмещающей элементы из Rocket League.

Игроки на мётлах смогут соревноваться друг с другом в различных режимах (1v1, 2v2, 3v3 и 4v4) на множестве арен, где разработчики также разместят волшебных существ, которые могут повлиять на геймплей. Особую роль также будут играть разные виды заклинаний.

Кроме того, игроков ждёт система кастомизации персонажей и широкий выбор мётел, волшебных палочек, а также насмешек и танцевальных движений.

Broomstick League выйдет в Steam в первом квартале 2020 года.

Ранее в американском городе Нашвилл пастор местной католической школы Дэн Рихил заявил, что книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере несут опасность для детей.