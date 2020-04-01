«Весенняя распродажа» стартовала в PS Store

https://static.news.ru/photo/dcd1fd3c-741b-11ea-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madeleine Lenz/Global Look Press

PlayStation объявила о старте «Весенней распродажи» в онлайн-магазине PS Store. Она продлится с 1 по 29 апреля и предложит игрокам десятки проектов со скидкой до 60%.

Первая волна распродажи стартует сегодня, 1 апреля. В распродажи участвуют футбольный симулятор

FIFA 20, постапокалиптический боевик «Жизнь После», файтинг Mortal Kombat 11, экшен

«Звездные войны Джедаи: Павший Орден» и симулятор курьера Death Stranding.

С 15 апреля геймеров ждет вторая волна скидок.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр. Первым на очереди стал платформер Rayman Legends.