Студия Valve представила окончательный список номинантов на премию Steam. 40 игр будут претендовать на победу в восьми номинациях.

За главную награду «Игра года» будут бороться Sekiro: Shadows Die Twice, Resident Evil 2, «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», Destiny 2 и Devil May Cry 5. Номинантами «Игра года в виртуальной реальности» стали Beat Saber, Blade and Sorcery, Gorn, Borderlands 2 VR и Five Nights at Freddy's: Help Wanted.

«Лучшей игрой с выдающимся сюжетом» может стать один из следующих проектов: A Plague Tale: Innocence, Disco Elysium, Far Cry New Dawn Gears 5 и GreedFall. В категории «Самый инновационный геймплей» оказались Baba Is You, Slay the Spire, My Friend Pedro, Oxygen Not Included и Planet Zoo.

Победители премии будут объявлены 31 декабря.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve рассматривает возможность выпуска версии Half-Life: Alyx для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. Однако сейчас разработчики сосредоточены на PC-гарнитурах.