https://static.news.ru/photo/6ccedec8-1bfc-11ea-865f-fa163e074e61_660.jpg Фото: half-life.com

Студия Valve рассматривает возможность выпуска версии Half-Life: Alyx для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. Однако сейчас разработчики сосредоточены на PC-гарнитурах.

Мы считаем, что VR-платформа Sony стала огромным успехом для индустрии, и мы предполагаем, что многие пользователи Sony будут рады познакомиться с этой новой главой Half-Life, — заявил в комментарии Push Square дизайнер компании Грег Кумер.

Он также подтвердил, что порт на PS VR не находится в активной разработке, потому что авторы «очень сосредоточены на первоначальном запуске». При этом, по словам дизайнера, Valve «ничего не исключает».

В конце ноября NEWS.ru рассказал, что Valve выпустила дебютный трейлер VR-проекта Half-Life: Alyx. Игра станет доступна владельцам Valve Index, Vive, Rift и Windows Mixed Reality в марте 2020 года.

События Alyx происходят между Half-Life и Half-Life 2. Игроки возьмут на себя роль Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем возглавляет раннее сопротивление против Альянса.