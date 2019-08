https://static.news.ru/photo/086bec38-bf62-11e9-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NeedforSpeed/twitter.com

Специалист по работе с сообществом EA Бен Уок (Ben Walke) в рамках сессии вопросов и ответов на reddit пообщела, что в Need for Speed Heat не будет лутбоксов.

Вместо них игроков ждёт более традиционная DLC-модель. Разработчики будут продавать наборы с новыми автомобилями, а также бонус, который покажет на игровой карте все коллекционные предметы.

Действие новой части гоночной серии развернётся в Палм-Сити. Днём гонщиков ждут разрешённые соревнования Speedhunters Showdown с денежным призом, а ночью они смогут принять участие в нелегальных заездах ради повышения репутации.

Разработчики пообещали показать дебютный геймплей 19 ноября в рамках выставки gamescom 2019.

Need for Speed Heat поступит в продажу 8 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики EA смогут получить доступ к игре на три дня раньше — 5 числа.

