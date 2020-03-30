Согласно писанию ремастера, игроки смогут сыграть только в сюжетный режим, который, в свою очередь, получил ряд обновлений: улучшенные текстуры, анимация, физический рендеринг, HDR-освещение и многое другое.
Modern Warfare 2 также предложит предметы для мультиплеера Modern Warfare 2019 года и бесплатной «королевской битвы» Warzone.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.