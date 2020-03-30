Фото: Call of Duty

Страница с обновлённой версией шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 появилась в немецком PS Store. Боевик должен выйти уже совсем скоро, 31 марта.

Согласно писанию ремастера, игроки смогут сыграть только в сюжетный режим, который, в свою очередь, получил ряд обновлений: улучшенные текстуры, анимация, физический рендеринг, HDR-освещение и многое другое.

Modern Warfare 2 также предложит предметы для мультиплеера  Modern Warfare 2019 года и бесплатной «королевской битвы» Warzone.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.

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