https://static.news.ru/photo/fbc8fbac-7289-11ea-8617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty

Страница с обновлённой версией шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 появилась в немецком PS Store. Боевик должен выйти уже совсем скоро, 31 марта.

BREAKING: PlayStation Store Germany has LEAKED the Modern Warfare 2 Campaign Remastered TRAILER + SCREENSHOTS https://t.co/UTbj8tAT5t pic.twitter.com/Xcfe9ko5qB — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 30, 2020

Согласно писанию ремастера, игроки смогут сыграть только в сюжетный режим, который, в свою очередь, получил ряд обновлений: улучшенные текстуры, анимация, физический рендеринг, HDR-освещение и многое другое.

Modern Warfare 2 также предложит предметы для мультиплеера Modern Warfare 2019 года и бесплатной «королевской битвы» Warzone.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.