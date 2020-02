https://static.news.ru/photo/6a0b5baa-52e6-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Xiaoling/Global Look Press

Компания Ubisoft объявила о запуске в России VR-квестов в жанре Escape the room во вселенной Assassin’s Creed. Игры рассчитаны на команду из двух или четырёх человек.

По словам генерального директора Ubisoft Россия Ольги Лазаревой, РФ — один из крупнейших рынков квестов в мире. Сейчас в VR-библиотеке доступно два проекта: Beyond Medusa’s Gate и Escape the Lost Pyramid.

Первый позволяет игрокам принять участие в симуляции на основе генетической памяти, чтобы найти затерянную пирамиду Небки. Во втором геймерам за час необходимо выбраться из огромной пещеры на берегу Эгейского моря, в которой нашёл последнее пристанище легендарный корабль аргонавтов.

В дальнейшем Ubisoft пополнит список игр недавно анонсированным проектом во вселенной Prince of Persia — The Dagger of Time. По сюжету игроков призвала императрица времени Кайлина. Им нужно будет действовать сообща, чтобы разгадать все головоломки и выбраться из Крепости времени.

В России Ubisoft развивает VR-направление совместно с партнёрами из компании «Бука». Новая площадка открылась в Москве.

