Ubisoft купила немецкую студию Kolibri Games. Разработчики занимаются созданием мобильных игр.
Французская компания приобрела 75% акций Kolibri с возможностью повысить свою долю до 100% в течение следующих четырёх лет.
Студия, основанная в 2016 году и ранее известная как Fluffy Fairy Games, насчитывает около 100 сотрудников. Самый известный проект Kolibri — Idle Miner Tycoon, который был загружен более 104 млн раз.
Генеральный директор немецкой студии Даниэль Стаммлер
Ubisoft усиливает своё присутствие в Берлине после открытия в городе студии в начале 2018 года.
Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователи агрегатора Metacritic обрушили рейтинг видеоигры Warcraft III: Reforged — переиздания легендарной стратегии 2002 года — до 0,5 балла из 10. Это худший показатель в истории.
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