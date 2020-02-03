https://static.news.ru/photo/1ede5434-467a-11ea-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Ubisoft купила немецкую студию Kolibri Games. Разработчики занимаются созданием мобильных игр.

Французская компания приобрела 75% акций Kolibri с возможностью повысить свою долю до 100% в течение следующих четырёх лет.

Студия, основанная в 2016 году и ранее известная как Fluffy Fairy Games, насчитывает около 100 сотрудников. Самый известный проект Kolibri — Idle Miner Tycoon, который был загружен более 104 млн раз.

Генеральный директор немецкой студии Даниэль Стаммлер считает , что сделка «знаменует собой высшую точку в истории молодой компании» и позволит расширить её развитие.

Ubisoft усиливает своё присутствие в Берлине после открытия в городе студии в начале 2018 года.

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