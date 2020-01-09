Более 1,2 млрд твитов в 2019 году пользователи посвятили игровой тематике. Самым обсуждаемым тайтлом стала японская ролевая игра Fate/Grand Order.
На втором месте оказался Fortnite, а замыкает тройку лидеров серия Final Fantasy. Чаще всего игры упоминали пользователи из Японии, США и Южной Кореи, Таиланда и Бразилии.
Самой обсуждаемой игровой персоной 2019 года
Ранее NEWS.ru сообщил, что Twitter готовит существенные изменения для платформы в 2020 году. Разработчики в скором времени добавят возможность контролировать список пользователей, которые могут отвечать на твиты.
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