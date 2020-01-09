https://static.news.ru/photo/97e8c7e8-32ce-11ea-98aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 1,2 млрд твитов в 2019 году пользователи посвятили игровой тематике. Самым обсуждаемым тайтлом стала японская ролевая игра Fate/Grand Order.

На втором месте оказался Fortnite, а замыкает тройку лидеров серия Final Fantasy. Чаще всего игры упоминали пользователи из Японии, США и Южной Кореи, Таиланда и Бразилии.

Самой обсуждаемой игровой персоной 2019 года стал стример Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, а самым обсуждаемым событием — выставка E3 2018.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Twitter готовит существенные изменения для платформы в 2020 году. Разработчики в скором времени добавят возможность контролировать список пользователей, которые могут отвечать на твиты.