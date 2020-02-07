https://static.news.ru/photo/4baddfb6-497c-11ea-9543-fa163e074e61_660.jpg Штраус Зельник Фото: strausszelnick/instagram.com

Исполнительный председатель Take-Two Штраус Зельник прокомментировал уход творческого вице-президента и сооснователя Rockstar Games Дэна Хаузера из компании.

Мы благодарны за его вклад и уважаем всех членов нашей команды, и тот факт, что они могут двигаться дальше, никоим образом не влияет на это уважение, и мы желаем Дэну всего хорошего. Тем не менее он находился в длительном отпуске в течение некоторого времени, и за это время Rockstar становилась всё сильнее и сильнее, — рассказал Зельник изданию GamesIndustry.biz.

Главным успехом студии стал значительный рост двух мультиплеерных проектов — Red Dead Online и Grand Theft Auto Online. Первый, по словам Зельника, набирает обороты, а второй показал лучший квартал с момента релиза.

Исполнительный председатель Take-Two также уточнил, что лидер команды в Rockstar Games — Сэм Хаузер, брат Дэна. Именно под его руководством обе компании показали впечатляющие результаты за год, несмотря на отсутствие крупных релизов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что последним рабочим днём Хаузера станет 11 марта.