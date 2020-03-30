https://static.news.ru/photo/af5adf5a-7262-11ea-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Square Enix

Square Enix в рамках стрима в честь 10-летия NieR анонсировала два новых проекта. Первый — ремастер оригинальной игры 2010 года под названием NieR Replicant ver.1.22474487139.

Разработкой тайтла занимается студия Toylogic, работавшая над Happy Dungeons и Happy Wars, и несколько авторов предыдущих частей серии — геймдизайнер Ёко Таро, продюсер Ёсукэ Сайто и композитор Кэйити Окабэ.

Ремастер оригинала выйдет на ПК, PS4 и Xbox One. Дату релиза разработчики пока не уточняют.

Square Enix вместе с обновлённой версии первой части также представила новую игру — NieR Re[in]carnation. Проект будет представлять собой мобильную условно-бесплатную ролевую игру. Его разработкой занимается студия Applibot (Blade Xlord).

NieR Re[in]carnation будет доступна на iOS и Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Capcom опубликовала полные системные требования ремейка Resident Evil 3. Для запуска хоррора игрокам потребуется 8 Гб оперативной памяти, 45 Гб свободного места на жёстком диске и операционная система не ниже Windows 7.