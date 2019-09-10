https://static.news.ru/photo/22a56c68-d3b3-11e9-b84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Одна из самых популярных настольных игр выпущена в обновлённом варианте — компания Hasbro представила «Монополию», в которой женщины получили больше прав и привилегий.

В «Ms. Monopoly» женщины-игроки смогут зарабатывать больше денег — например, в отличие от мужчин, они будут получать по $240 вместо $200 за каждый пройденный круг. Кроме того, вместо того, чтобы покупать недвижимость, игрокам придётся инвестировать в созданные женщинами изобретения, такие как Wi-Fi и шоколадные печенья. Осталось многое и от классической игры — тюрьма, налог на роскошь, случайные карты.

Это забавный новый взгляд на мир, в котором женщины имеют преимущество, которым часто пользуются мужчины, — передаёт CNN со ссылкой на представителя Hasbro.

Игра в обновлённом варианте доступна для предзаказа с 10 сентября.

Ранее News.ru писал, что занимающаяся производством детских игрушек и настольных игр компания Hasbro приобрела известный хип-хоп-лейбл Death Row Records. Сделка состоялась в рамках покупки Hasbro мультимедийной компании Entertainment One, в состав которой сейчас входит Death Row Records. Сумма сделки составила $4 млрд. Таким образом, вся дискография лейбла теперь принадлежит производителю игрушек.