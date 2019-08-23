https://static.news.ru/photo/811d7af2-c69c-11e9-8c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gage Skidmore/Wikimedia Commons

Занимающаяся производством детских игрушек и настольных игр компания Hasbro приобрела известный хип-хоп-лейбл Death Row Records.

Сделка состоялась в рамках покупки Hasbro мультимедийной компании Entertainment One, в состав которой сейчас входит Death Row Records. Сумма сделки составила $4 млрд. Таким образом, вся дискография лейбла теперь принадлежит производителю игрушек.

Приобретение eOne добавляет в наш инвестиционный портфель важные имена, обеспечивая создание мощного бренда, основанного на семейных ценностях, — передаёт Rolling Stone слова гендиректора Hasbro Брайана Голднера.

Лейбл Death Row Records, основанный в 1991 году Шуг Найтом, приобрёл широкую известность благодаря своим подписантам, среди которых были такие артисты, как 2Pac, Dr. Dre, Snoop Dogg и MC Hammer. За время его работы им было продано 50 млн копий альбомов в мире и заработано около $750 млн. В 2006 году лейбл был признан банкротом. В 2013 году Entertainment One купила его каталог за $280 млн.

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