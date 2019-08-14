https://static.news.ru/photo/5b3550be-be93-11e9-ad98-fa163e074e61_660.jpg A$AP Rocky Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Суд Швеции признал американского рэпера A$AP Rocky виновным в драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку лишения свободы.

Кроме того, согласно вердикту, музыкант должен будет выплатить пострадавшему компенсацию в размере 12,5 тысячи крон.

Фигурантами уголовного дела, помимо A$AP Rocky, были также двое друзей рэпера. Они тоже получили условные сроки, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что дело музыканта вызвало широкий резонанс, в числе тех, кто вступился за него был президент США Дональд Трамп. Он отправил в Стокгольм своего спецпредставителя по делам заложников Роберта О'Брайена для участи в судебных слушаниях.